Симферополь, 22 ноября 2019, 14:27 — REGNUM Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено. Об этом 22 ноября сообщила журналистам сетевого издания «Крыминформ» директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.
«Организовано грузовое сообщение. Из Турции везут скоропортящуюся продукцию — сейчас цитрусовые идут. А обратно будем везти продукцию крымских сельхозпроизводителей», — рассказала она.
Как передавало ИА REGNUM, сообщение между Севастополем и Зонгулдаком было прекращено в марте 2017 года по инициативе турецкой стороны. После этого морское грузовое сообщение между Россией и Турцией осуществлялось через Новороссийск.