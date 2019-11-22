Москва, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе содержится концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной продукции, содержащей никотин. Меры предполагают снижение в стране числа курильщиков до 21% к 2035 году. По состоянию на конец 2018 года в РФ зафиксировано 29% курильщиков среди взрослого населения.

Согласно концепции, к 2025 году показатели планируется снизить до 26%, к 2030 году — до 23,5%. Другим результатом станет снижение количества сигарет, продаваемых на душу населения с 1,6 тыс. штук до одной тысячи к концу действия документа.

Стоит отметить, что положения концепции применимы к электронным сигаретам, вейпам и системам нагревания табака.