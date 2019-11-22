Додома, , 13:57 — REGNUM С целью экономии средств число изданий Университета Додомы было сокращено с 62 до 30, а для иностранных специалистов было построено новое служебное жилье. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя ректора университета профессора Фаустина Бее.

На пресс-конференции, прошедшей 21 ноября, он заявил, что решение об отказе от половины изданий было принято на ученом совете университета. Причиной прекращения печати ряда изданий стало несоответствие качества, подчеркнул Бее.

«Те, кто получил степени благодаря этим изданиям, никак не пострадают от их упразднения», — добавил заместитель ректора.

Он также отметил, что в ближайшее время в университете пройдет проверка образования преподавателей, чтобы удостовериться, что оно соответствует специализации кафедр, на которых они работают.

Кроме того, он заявил, что благодаря строительству нового жилья руководством было сэкономлено 400 миллионов танзанийских шиллингов, которые раньше ежегодно выделялись на снятие жилья для иностранных сотрудников.

«Это (аренда жилья) очень большие расходы для университета», — заявил Бее на пресс-конференции, прошедшей 21 ноября.