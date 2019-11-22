Донецк, , 13:45 — REGNUM Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«На сегодняшний день командованием штаба ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM) планируется операция «Кольцо», целью которой ставится полное разоружение националистов и их физическое уничтожение в случае неподчинения приказу», — рассказал он.

Басурин отметил, что решение было принято после того, как на позициях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Степановка были найдены тела двух украинских силовиков.

Конфликты между ВСУ и националистами участились после того, как Киеву пришлось начать отведение сил от линии соприкосновения, добавил он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее шесть сотрудников национальной гвардии Украины получили ранения при попытке задержать группу украинских радикалов. В ходе столкновения два националиста были убиты, трое получили ранения.

Читайте также: «Нацгвардейцы» пострадали в стычке с радикалами в Донбассе — НМ ЛНР