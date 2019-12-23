Москва, 23 декабря 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
23 декабря
23 декабря 1942 года началась наступательная операция войск Северо-Западного фронта против демянской группировки противника.
23 декабря 1943 года закончилась оборонительная операция войск 1-го Украинского фронта на киевском направлении. Противник завладел Житомиром и оттеснил Красную армию к востоку. Однако на правом крыле фронта советские части развили наступление на Овруч.
Начался второй этап перевозки войск Ленинградского фронта с Лисьего Носа и из Ленинграда в Ораниенбаум.
23 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили Секешфехервар.