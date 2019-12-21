Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

21 декабря

21 декабря 1941 года Красная армия захватила мост через реку Ока, вошла в Калугу и вступила в бой с немецким гарнизоном на улицах города.

Войска Брянского фронта вышли на шоссе и железную дорогу между Тулой и Орлом, а также овладели станцией Горбачёво.

21 декабря 1943 года Красная армия в Псковской области южнее Невеля освободила более 100 населённых пунктов.

Немецкие войска провели ряд безуспешных контратак в районе Херсона.

Немецкие оккупационные власти Белоруссии объявили о создании «Белорусской центральной рады» во главе с эмигрантом и польски-ориентированным политиком Радославом Островским, после войны скрывавшимся в ФРГ и США и входившим в руководство Антибольшевистского блока народов.

21 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили города Римавска-Собота и Фелединде (Фелед), а в Венгрии — город Озд.