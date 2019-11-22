Тосно, Ленинградская область, , 13:32 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области ликвидирована крупная нарколаборатория, незаконный оборот которой мог составлять порядка 7 миллиардов рублей. Изъяты тонны наркотиков и сырья, химические реакторы, грузовые автомобили.

Как сообщила 22 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольная нарколабораториия располагалась в ангаре в поселке Обуховец.

При обыске было обнаружено около 80 тонн прекурсоров наркотических средств, более двух тонн синтетического наркотика и около шести тонн полуфабриката наркотического средства. Также изъяты четыре реактора для химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины.

«Задержаны трое мужчин — предполагаемых участников нелегального наркобизнеса. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта запрещенных веществ», — сообщила Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Ломоносовском районе Ленобласти сотрудники полиции обнаружили ангар, в котором осуществлялось производство наркотического средства «мефедрон».

Читайте развитие сюжета: Арестован химик из нарколаборатории с миллиардным оборотом в Ленобласти