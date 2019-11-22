Москва, , 13:31 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко положительно относится к заявлению генпрокуратуры, раскритиковавшей инициативу Минздрава РФ о введении новых правил медосмотра водителей. Также ей нравится реакция на данную ситуацию российского президента Владимира Путина. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в прокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой, она пояснила:

Осмотр у врача marcelohpsoares

«На мой взгляд, прежде чем вводить новые правила медосмотра для водителей, необходимо в первую очередь, как минимум, провести эксперимент в ряде регионов РФ, чтобы понять, улучшит ли внесение подобных анализов в список обязательных ситуацию на дорогах. Также необходимо проанализировать статистические данные, связанные с участием в ДТП водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.

При ценообразовании стоит учитывать среднюю зарплату в каждом регионе и дифференцировать цены на медсправки в зависимости от этого. Возможно также предусмотреть субсидирование получения таких справок за счёт государства для определённых категорий граждан.

Немаловажно провести разъяснительную кампанию относительно этих анализов и рассказать населению, когда и в каких случаях ему могут отказать в получении медсправки.

Не будем забывать про людей, которые в силу медицинских показаний вынуждены принимать какие-то спиртосодержащие лекарства. Для них также должна быть регламентирована сдача анализов. Важно, чтобы, если этот приказ и был введен, то он стал дополнительным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах, а не очередным способом «выкачивания» из автомобилистов денег».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября 2019 года в России намеревались ввести новые правила медосмотра для автомобилистов. Из-за того, что для желающих поучить водительские права намеревались сделать обязательными сдачу анализов на наркоманию и хронический алкоголизм, стоимость такой справки увеличилась в разы — с нескольких сот до нескольких тысяч рублей.

Накануне глава государства Владимир Путин назвал данную ситуацию «чушью». Минздрав в свою очередь объявил об отсрочке нововведения, но в дело вмешалась прокуратура, объявив, что новый порядок медицинского освидетельствования на право получения водительского удостоверения является ошибкой.

Читайте также: Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые правила медосмотра водителей