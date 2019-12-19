Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

19 декабря

19 декабря 1941 года силы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса попытались форсировать реку Руза у Толбузино и Палашкино, однако не смогли сломить сопротивление немцев. В боях под Палашкино был смертельно ранен командир корпуса генерал-майор Лев Доватор.

Красная армия освободила город Таруса в Калужской области.

19 декабря 1942 года в Воронежской области Красная армия освободила Кантемировку, Новую Калитву, Богучар.

После 5 дней боёв была отражена атака группировки немецких войск на реку Мышковка под Сталинградом.

Белорусские партизаны после длительного боя завладели городом Бегомль, который стал центром партизанской зоны и удерживался партизанскими отрядами до прихода Красной армии в 1944 году.

19 декабря 1943 года немецкие войска нанесли контрудар по силам 2-го Украинского фронта на направлении Ингуло-Каменки и Новгородки, вынудив красноармейцев отступить на 20 км.

Части 1-го Прибалтийского фронта за последние 5 дней освободили более 500 населённых пунктов и крупную железнодорожную станцию Езерище в Витебской области.