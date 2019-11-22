Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Бывший гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков решением Куйбышевского районного суда Петербурга 22 ноября помещен под домашний арест на срок по 19 января 2020 года. Следствие в своем ходатайстве настаивало на том, чтобы отправить обвиняемого в СИЗО, но суд решил иначе.

По версии следствия, Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 миллиарда рублей.

Следствие переквалифицировало статью, по которой обвиняется бывший гендиректор подведомственного Смольному предприятия — со злоупотребления доверием на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали в судебной пресс-службе Петербурга.

«Ему вменяется «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, Евгений Целиков был задержан сотрудниками полиции в ходе следственно-оперативных мероприятий по факту причинения ущерба предприятию. Изначально дело было возбуждено по части 2 статьи 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По версии следствия, это было сделано путем завышения стоимости поставляемой предприятию электроэнергии. Были изъяты документы и материалы, интересующие следствие.

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За вменяемое сегодня Целикову преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, в марте 2019 года тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку тогдашнего гендиректора «Водоканала» Евгения Целикова. Причиной стала проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2016−2017 годы и в части 2018 года.

На предприятии были выявлены нарушения порядка строительства и реконструкции объектов, нарушения правил бухгалтерского учета и законодательства о закупке, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью и иные нарушения. Материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой (КСП) направили в правоохранительные органы.

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