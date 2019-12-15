Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

15 декабря

15 декабря 1941 года силы Калининского фронта с обоих флангов зажали немецкие части в районе Калинина. В то же время 30-я армия Западного фронта продвигалась к реке Лама и грозила выйти немцам в тыл. Немецкие войска начали отступление от Калинина в юго-западном направлении.

Красная армия начала переправу на западный берег реки Истра. В то же время советские части подошли к Истринскому водохранилищу с севера и юга. Под угрозой окружения немецкие войска в этих районах начали отступление на запад.

Красная армия освободила Клин, Истру, Богородицк, Дедилово и целый ряд других населённых пунктов.

15 декабря 1942 года в районе Котельниково началась пятидневная оборона подразделений Красной армии под командованием Михаила Диасамидзе и Ази Асланова. Они отразили 30 пехотных и танковых атак противника, пытавшегося деблокировать попавшую в окружение под Сталинградом немецкую 6-ю армию Паулюса.

15 декабря 1943 года войска 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта в результате наступления вдоль правого берега Днепра вышли к району Черкассы и соединились с войсками 52-й армии.

15 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили город Сендрьо в Венгрии и город Шахы в Чехословакии.