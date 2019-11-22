Осло, , 13:42 — REGNUM В Норвегии вблизи острова Смёла археологи обнаружили следы древнего корабля тысячелетней давности. Находка, по всей видимости, принадлежит эпохе викингов.

Министр климата и окружающей среды Норвегии Ола Елвестуен в связи с этим заявила: «Эта находка многое значит как для нашей страны, так и для всего мира. Корабль является важным артефактом нашей общей истории. Сейчас мы должны правильно с ним поступить». Археологи использовали георадар для фиксации следов корабля.

«Данное открытие совершенно уникально — наравне с обнаружением Тюнского корабля в 1867 году. Эта находка подтверждает тезис о том, что остров Смёла играл важную роль в эпоху викингов», — заявил археолог Арве Нютун. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Считается, что норвежский конунг Харальд I Прекрасноволосый одержал победу в двух морских сражениях в районе острова в конце 9 века н.э. и встал во главе страны. Харальд считается основоположником норвежской государственности.