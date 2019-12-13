Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

13 декабря

13 декабря 1941 года началось наступление Красной армии на центральном участке Западного фронта.

Силы Западного фронта прорвали немецкий Истринский оборонительный рубеж и создали угрозу окружения противника в районе Истры. Были окружены немецкие пехотные дивизии в верховье реки Сосна, немцы выбиты с рубежа рек Шать и Дон. Особождён горд Ливны.

13 декабря 1942 года Ставка издала директиву войскам Юго-Западного фронта, в которой ставила им задачу окружить и уничтожить войска 8-й итальянской армии и оперативную группу противника «Холлидт», а затем наступать на Морозовск. Этот удар должен был помешать противнику перебросить части для помощи окружённым между Волгой и Доном войскам.

В Волгоградской области силы советского 4-го механизированного корпуса вступили в ожесточённые танковые бои с противником в районе Верхне-Кумского, в которых немцы впервые применили танки «Тигр».

13 декабря 1943 года началась Городокская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта. Целью её была ликвидация так называемого Городокского выступа с последующим наступлением на витебском направлении. Операция завершилась успешно 31 декабря.