Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Уровень атмосферного загрязнения в индийской столице Дели достиг опасных значений. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Центральное управление по контролю за загрязнением (CPCB) утверждает, что с 21 ноября 2019 года уровень загрязнения воздуха в Дели не опускается ниже 355 пунктов. Максимальные показатели составили 416 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. Подобная ситуация также наблюдается в других городах Северной Индии, в том числе в Нойде и Газиабаде.

Напомним, что в конце октября 2019 года Северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона участились случаи респираторных заболеваний. После краткой нормализации ситуации в середине ноября ситуация вновь ухудшилась.