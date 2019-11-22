Новый Роздол, Украина, , 12:42 — REGNUM В городе Новый Роздол Львовской области включили отопление, сообщили в пресс-службе правительства Украины.

«В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже сейчас начали подавать теплоноситель в дома», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что теплоноситель также начали подавать в сеть 2-го микрорайона города Новояворовск.

Напомним, ранее два города Львовской области, в которых проживает около 60 тыс. человек, остались без отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Нафтогазе Украины» рассказали, что некоторые районы Нового Роздола были обесточены из-за огромной нагрузки на электросети. Люди пытались согреться при помощи электрообогревателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Критическая ситуация с отоплением сложилась в городе на Западной Украине