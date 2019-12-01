Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

1 декабря

1 декабря 1941 года немецкие войска прорвали оборону Красной Армии севернее и южнее Наро-Фоминска и начали продвижение к автомагистрали Минск-Москва и Киевскому шоссе.

1 декабря 1943 года Красная Армия в Белоруссии продвинулась в междуречье Сожа, Днепра и к нижнему течению реки Припять, освободив несколько населённых пунктов.

Закончилась Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Великобритании. На ней была согласована предварительная дата открытия второго фронта: операция «Оверлорд» во Франции (Нормандии) должна была начаться в мае 1944 года (позднее была перенесена на 6 июня). СССР согласился вступить в войну с Японией после победы над Германией. Лидеры стран также обсудили послевоенное устройство мира — в частности, судьбу Польши и независимость Ирана.

1 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта начали наступление из района между озером Балатон и рекой Дунай в северном и западном направлениях.

Силы 4-го Украинского фронта в Чехословакии форсировали реку Ондава и освободили Требишов.