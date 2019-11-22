Ташкент, , 12:30 — REGNUM Памятник воинам — уроженцам Узбекистана, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в поселке Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области Узбекистана вывезли на реставрацию, сообщает 22 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на ГУВД Ташкента.

В ведомстве отметили, что памятник планируется отреставрировать и установить на другом месте. В настоящее время ведутся проектные работы по выбору места установки монумента. На территории, где прежде стоял памятник, ведутся строительные работы, добавили в ГУВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября СМИ Узбекистана обратили внимание на отсутствие памятника воинам Великой Отечественной войны в поселке Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области. В местной махалле (общине) не смогли ничего ответить по поводу судьбы памятника.

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