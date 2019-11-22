Осло, , 12:21 — REGNUM Двое граждан России незаконно привлекли к строительным работам в Акерсхусе недалеко от столицы Норвегии граждан Украины. Теперь за нарушение закона они понесут наказание. Как сообщает телеканал TV 2 Norge 22 ноября, за организацию незаконного пребывания в королевстве иностранных граждан и использование нелегальной рабочей силы они были приговорены к тюремному заключению сроком на 11 месяцев. Такое решение вынес Окружной суд Осло.

Установлено, что россияне изготовили для 12 граждан Украины поддельные удостоверения личности граждан Румынии, что позволило им обманных путём получить разрешение на их работу на территории Норвегии.

Отмечается, что скор тюремного заключения, обозначенный судом, в два раза превышает запрошенный прокурором. Последний требовал для граждан РФ полгода тюрьмы. Осужденные уже подали апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 ноября, стало известно о задержании в таиландском городе Паттая гражданина РФ, которого в России обвиняют в ограблении. Известно, что предполагаемый преступник прибыл в Таиланд нелегально и проживал там в течение четырех лет, работая тренером по боксу. Задерживали мужчину с помощью агента под прикрытием.