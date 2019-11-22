Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Новосибирской области в январе -сентябре 2019 года, по данным Новосибирскстата, составила 37 092 рубля. Для сравнения: в период с января по июль 2019 года зарплата в регионе составляла 37 226 рублей. Таким образом, за два месяца она уменьшилась на 134 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше других получают те, кто трудится в финансовой и страховой сфере, — 66 481 рубль (в июле 2019 года средний показатель в этой сфере — 72,9 тыс. рублей). На втором месте по уровню зарплат находятся работники телекоммуникационных компаний — 57 656 рублей (по данным на июль — 58,5 тыс. рублей). На третьем месте по-прежнему работники сферы добычи полезных ископаемых — 50 815 рублей (в июле 2019 года — 49,7 тыс. рублей).

Меньше всего в Новосибирской области получают зарплату работники гостиничного обслуживания и общественного питания — 21 935 рублей (в июле — 21,3 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2019 года составила 39 699 рублей.

По этому показателю Новосибирскую область обогнали почти все сибирские регионы, кроме Омской области — 34 130 рублей, Алтая — 31 637 рублей и Алтайского края — 26 912 рублей.

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