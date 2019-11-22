Рига, , 12:04 — REGNUM Депутат Гатис Лицис из Кекавы поставил над собой эксперимент, пишет портал LSM.

По данным журналистов, Гатис Лицис, узнав на сайте министерства Благосостояния, что более 1000 жителей страны получают пенсию 64 евро в месяц, решил проверить — можно ли выжить на эти деньги.

Сотрудники СМИ отмечают, что питаться полноценно у него не получилось. В рацион Гатиса вошли макароны и рис, как углеводы. Его суточная норма мяса была ограничена 150 граммами. Овощи и фрукты позволить себе депутат не мог — слишком дорого.

Отмечается, что в течении месяца депутат похудел на 8 кг. При этом Гатис Кокинс не платил за коммунальные услуги, медицинскую помощь, она не потребовалась, не покупал воду.

По окончанию эксперимента Гатис Кокинс сказал, что выжить на 64 евро в месяц в Латвии можно, но полноценной жизнью это назвать трудно.

Напомним, пенсию до 100 евро получают в Латвии около 20 000 человек. До 200 евро — около 25 000 человек.