Ташкент, , 12:04 — REGNUM Долговая нагрузка населения Узбекистана по состоянию на 1 июля 2019 года выросла за год на 5,3 процентных пункта, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Отмечается, что специалисты Центробанка проанализировали 150 тыс. кредитных договоров и выяснили, что в 35% случаев долговая нагрузка превышает допустимую норму (50%).

Для снижения долговой нагрузки населения финансовый регулятор разработал проект положения о порядке расчета и допустимом значении показателя долговой нагрузки.

Отметим, под долговой нагрузкой понимается отношение платежей по кредитам физического лица к его доходам за один промежуток времени.

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