Москва, , 11:37 — REGNUM В настоящее время угроза негативного воздействия на населения России после радиационного инцидента в Южно-Корейском море отсутствует. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22 ноября.

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«По информации полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.

Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После этого, как утверждает источник, на побережье Китая и на острове Тайвань было зарегистрировано повышение уровня радиации. Официальных подтверждений этой информации пока нет.