Гуанчжоу, Китай, , 11:34 — REGNUM Полиция провинции Гуандун на юге Китая раскрыла трансграничную банду наркоторговцев, задержав 56 подозреваемых, сообщили в местном департаменте общественной безопасности, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Банда привлекла внимание полиции города Момин еще в декабре 2018 года. Расследование показало, что злоумышленники ввозили наркотики из Мьянмы и сбывали их в провинциях Гуандун, Юньнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуйчжоу.

Подозреваемые были пойманы в разных местах с мая по конец июля. Около 15,9 кг наркотиков, включая героин, метамфетамин и магу — стимулятор, состоящий и метамфетамина и кофеина, было изъято полиций наряду с еще 50 кг сырья для производства наркотиков. Расследование продолжается.

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