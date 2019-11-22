Рига, , 11:15 — REGNUM От 4% до 6% отбывших наказание за сексуальное насилие в Латвии вновь совершают преступление. Об этом сообщил начальник Службы пробации Михаил Папсуевич порталу LSM.

По его словам, это высокий процент, с учётом того, что за случаем каждого насилия обязательно стоит жертва, и это может быть ребёнок.

Папсуевич добавил, что повторные преступления в стране совершаются в течении трёх, пяти лет. По мнению руководителя Службы, государство должно продумать цикл профилактических мероприятий для этих лиц уже по освобождению. Эта работа должна строится индивидуальна, возможно, под наблюдением психотерапевта, она касается коррекции социального поведения человека, отметил он.

По его словам, повторные преступления в Латвии характерны и для других видов преступлений. Михаил Папсуевич указал, что в случае краж, процент повторных преступлений очень высок — 50%.