ш. Вермонт, , 11:07 — REGNUM Джейк Бертон Карпентер, основатель бренда Burton Snowboards и «крестный отец» современного сноубординг ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The Blueprint.

Известно, что он скончался от одной из последних стадий рака. За 12 дней до смерти коллегам по компании пришло письмо: «Вы не поверите, но мой рак вернулся. Это та же опухоль, что и в первый раз. Мы просто никогда не избавлялись от всего этого. Часть ее висела в моих лимфатических узлах — и теперь вернулась. Есть шансы в мою пользу, но это наверняка будет тяжелая борьба».

Также Джейк хотел, чтобы фирма продолжила развиваться даже тогда, когда его уже не будет. О его компании до сих пор говорят как о деле, которое изобрело нынешнее представление о сноубординге как об экстремальном виде спорта.