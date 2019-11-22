Ташкент, 22 ноября 2019, 10:56 — REGNUM Авиационные власти Узбекистана и Афганистана договорились запустить прямое авиасообщение между Ташкентом и Мазари-Шарифом, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.
Отмечается, что директор департамента права и международных соглашений управления гражданской авиации Афганистана Халилулох Абави принял делегацию Узбекистана в Мазари-Шариф.
Представители авиационных властей Афганистана заявили, что компания Kam Air сможет выполнять регулярные рейсы из Мазари-Шарифа в Ташкент после завершения организационных и технических процедур.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре АО «Узбекистанские железные дороги» доставили гуманитарный груз в афганский Мазари-Шариф. Посылка груза состоялась в рамках акции «Во имя мира!».
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