Анадырь, , 10:56 — REGNUM Участники российско-американской комиссии по белому медведю назвали количество особей на добычу полярного хищника для коренных жителей Чукотки и Аляски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе телефонной конференции семи городов и сёл от Москвы до Вашингтона, исследований научной рабочей группы, исследований чукотско-аляскинской популяции белого медведя комиссия пришла к выводу, что можно оставить годовую совместную блок-квоту на уровне 2019 года — 85 особей. При этом добыча белого медведя ведётся только на Аляске, с начала года добыто 20 медведей. В России охота на белых медведей давно запрещена. Но коренные жители Чукотки не оставляют надежды на то, что им вернут право.

«Нам не понятно, почему федеральные власти на такой позиции. На основе информации о хорошем состоянии популяции белых медведей, мы сможем отстаивать право добычи коренными жителями, как это было тысячелетиями», — цитирует ИА «Чукотка» руководителя общественной организации «Медвежий патруль» Сергея Кавры.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Врангеля 400 белых медведей, популяция несколько лет не уменьшается.