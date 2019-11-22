Донецк, , 10:26 — REGNUM Народная милиция ДНР начала демонтаж укреплений на участке разведения сил в районе «Петровское — Богдановка», сообщило 22 ноября «Донецкое агентство новостей».

За процессом наблюдают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), а также представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, с 13 по 19 ноября на участке проводились работы по разминированию территории. Позже представители ДНР сообщили наблюдателям ОБСЕ о готовности демонтировать укрепления.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона также очищает от мин свою территорию возле Петровского. Ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины разминировали 12 га территории.

Читайте также: Украинские пиротехники очистили от мин 12 га в Донбассе