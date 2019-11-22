Москва, , 10:37 — REGNUM По результатам исследований аналитической компании Superdata и белорусского разработчика игр Wargaming, доходы от видеоигр в России к концу года вырастут на 57%. Об этом 22 ноября сообщает «Коммерсантъ».

К концу года игровой рынок вырастет на один миллиард долларов США — до $2,7 млрд. Таким образом, Россия станет третьей страной Европы по величине рынка видеоигр: первые два места занимают Великобритания и Германия.

Аналитики и разработчики считают, что такой резкий скачок вызван растущей популярностью мобильных игр. Ранее рост рынка видеоигр в России не превышал 15%.

Напомним, компания Newzoo также сообщала свой прогноз на рост российского игрового рынка. По мнению аналитиков, к концу 2019 года он не должен превышать $1,8 млрд.

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