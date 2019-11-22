Джакарта, , 09:59 — REGNUM Посол России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов открыл в секретариате АСЕАН в Джакарте фотовыставку под названием «Hidden Russia» («Скрытая Россия»), сообщает Antara.

На выставке представлены 75 фотографий восьми небольших российских городов и двух регионов центральной России.

«Эти места редко посещают иностранные туристы, поэтому я назвал эту выставку «Скрытой Россией», — заявил журналистам Александр Иванов после открытия выставки.

Известно, что одним из малых город, представленных на фотовыставке, стал город Мышкин в Ярославской области.

«Это соответствует стратегическому сотрудничеству России — АСЕАН, которое включает в себя не только политику, безопасность, экономику, но и сотрудничество в сфере культуры», — отметил Александр Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фотовыставка небольших городов России «Hidden Russia» в секретариате АСЕАН продлится до 13 декабря.

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