Анкара, , 10:32 — REGNUM Сопредседатели турецкого комитета по правам детей Бейза Кючюк и Мухаммад Акташ приняли участие в мероприятии, проводимом ООН по случаю 30-ой годовщины принятия Конвенции о правах ребенка, где произнесли совместную речь. Мухаммад Акташ заявил: «Задолго до принятия Конвенции о правах ребенка Турция подарила своим детям праздник. Каждый год мы делимся им с детьми всего мира и вместе его отмечаем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мухаммад Акташ отметил, что вопросе защиты прав детей Турция проводит серьезную работу, каждый год 20 ноября, во Всемирный день ребенка, у нас проходит Национальный форум по защите прав детей. Он также коснулся программ интеграции детей сирийских беженцев в турецкое общество.

Представитель Турции добавил: «Мы ждём от всех стран мира такого же гостеприимства в отношении сирийских беженцев, которое проявила Турция. Одним из основных критериев развитости общества являемся уважение прав детей. Ответственность за удовлетворение всех человеческих потребностей детей всего мира, таких как пропитание, жилище, любовь, сострадание, здоровье и образование, несут взрослые».