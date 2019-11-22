Париж, , 09:30 — REGNUM Французский модный дом Chanel перенес показ новой коллекции с 5 декабря на 4 декабря из-за запланированной национальной забастовки. Об этом сообщает Buro 24/7.

Именитый модельер Карл Лагерфельд в течение 36 лет был главой Chanel вплоть до своей смерти в 2019 году. Его место заняла Виржини Виари коллекция Métiers d’Art должна быть её первой подобной работой.

Шоу будет знаковым, так как это первый за три года кутюрный показ Chanel в родном Париже. До этого шоу проходили в Зальцбурге, Гамбурге, Риме и Нью-Йорке.