Бишкек, , 09:23 — REGNUM Власти Киргизии планируют легализовать посуточную сдачу квартир для развития туристической отрасли в стране. Об этом заявил директор департамента туризма министерства культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу, сообщает 22 ноября издание 24.kg.

В Бишкеке проходит общественное обсуждение законопроекта о легализации сдачи жилых помещений в краткосрочную аренду в многоквартирных домах.

Глава департамента напомнил, что в настоящее время законодательство Киргизии запрещает сдавать в посуточную аренду помещения. Он признал, что этот запрет фактически не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Сайдулла Нышанов предложил ввести туристическую пошлину в размере $10 за въезд одного туриста.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Киргизии предложили ввести туристическую пошлину