Ташкент, , 08:59 — REGNUM Билборд со скрытой рекламой наркотических средств демонтировали в Яшнабадском районе Ташкента, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Отмечается, что в настоящее время милиция устанавливает лицо, которое выступает заказчиком установки плаката с рекламой наркотиков. В ГУВД добавили, что соответствующее обращение журналистов было передано в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября сотрудники полиции задержали в Казахстане доверенное лицо заказчика рекламных плакатов, на котором был изображен QR-код сайта по продаже наркотиков. Ранее о подобных билбордах сообщили СМИ Казахстана и Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Билборд с рекламой наркотиков: в Казахстане задержали посредника