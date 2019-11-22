Магас, , 08:46 — REGNUM Двух ингушских детей, которые были возвращены из Ирака, привезли на родину. Самолетом их и еще двоих детей из чеченской семьи доставили в Грозный. Мальчика и девочку из Ингушетии привезли в Магас и передали родственникам, пишет РИА Новости.

Дети будут проживать в семье близких в одном из районов республики. По словам источника, знакомого с ситуацией, они пройдут необходимую психологическую помощь и будут ходить в детский сад.

Напомним, группа детей из Ирака была возвращена в Россию 18 ноября. Самолетом МЧС на родину из иракских тюрем и приютов доставили 32 ребенка, чьи родители были убиты или получили приговоры за причастность к террористической деятельности. Среди детей выходцы из 13 регионов России, в том числе Чечни, Дагестана, Ингушетии, Москвы, Екатеринбурга, Пензенской и Ярославской областей, Челябинска, Тюмени и других субъектов.

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