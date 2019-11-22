Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Более 50 пассажиров международного автобусного рейса эвакуированы из-за поломки автобуса в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

В автобусе находились 57 человек, в том числе 55 граждан Узбекистана. Все пассажиры были эвакуированы силами департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. Отмечается, что причиной поломки стало замерзшее топливо.

Напомним, 22 ноября в 2 часа 50 минут (21 ноября 23:50 мск) на 225-м километре автодороги Павлодар — Нур-Султан из-за мороза сломался пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Нур-Султана, Караганды и Семипалатинска отменили занятия