Кемерово, , 08:45 — REGNUM В городе Кемерове на текущей неделе зарегистрирован очаг коревой инфекции. Пострадали два ребёнка — трёх и пяти лет. Они с родителями отдыхали в Таиланде. Оба ребенка не были привиты против кори, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2019 году в мире сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по кори, напряженной ситуация по кори остаётся и в России.

Так, за десять месяцев 2019 года в РФ зарегистрировано 4 126 случаев кори (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — в 1,8 раза выше).