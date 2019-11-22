Сеул, , 08:28 — REGNUM В Южной Корее приостановили продажу более десяти препаратов на основе низатидина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов страны.

Согласно опубликованным данным, в составе 13 лекарственных средств на основе низатидина, используемых для лечения язв желудка и рефлюкс-эзофагита, уровень демитилнитрозамина (НДМА) превышал допустимые нормы.

По оценкам специалистов, в настоящее время около 22 тыс. человек в стране принимают данные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов приостановило производство, продажу и импорт 269 препаратов на основе ранитидина по той же причине.

Низатидин — лекарственное средство, блокатор H₂-гистаминовых рецепторов IV поколения, используется для угнетения желудочной секреции.

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