Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Бывший начальник Шалкарской дистанции пути «Казахстанских железных дорог» (КЖД) признан виновным в получении взятки в размере 1,2 млн тенге ($3108), сообщили в антикоррупционной службе Актюбинской области.

В ведомстве отметили, что бывший начальник взял деньги за трудоустройство в свое подразделение. Шалкарский районный суд признал его виновным и назначил штраф в размере 36 млн тенге ($93 тыс.) с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября бывший судья Медеуского районного суда Алма-Аты был признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 45,46 млн тенге ($117 тыс.).

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