Мюнхен, Германия, , 08:16 — REGNUM В 2018 году от мин в мире пострадали 6897 человек, большая часть из которых — дети, сказано в докладе Международной организации инвалидов, опубликованном в Мюнхене, сообщило 21 ноября издание Deutsche Welle.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в странах, где происходят «вооружённые конфликты и масштабное насилие». Речь идёт об Афганистане, Мали, Мьянме, Нигерии, Сирии и Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе началось разминирование территории, откуда были отведены украинские формирования и военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР. Так, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины разминировали 12 га территории возле населённого пункта Петровское.

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