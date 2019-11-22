Берлин, , 07:52 — REGNUM Частный немецкий детектив Йозеф Реш готов предоставить накопленную им информацию по делу о крушении Boeing рейса МН17 в суде, заявил его адвокат в письме, адресованном прокуратуре Нидерландов. Об этом сообщило РИА Новости.

Адвокат отметил, что просьба выслушать его клиента на судебном процессе в Гааге связана с тем, что предыдущие попытки предоставить ценные сведения в правоохранительные органы не увенчались успехом.

«Доказательства свидетельствуют, согласно сообщению моего клиента, …о лицах, которые ответственны за обстрел (самолёта)», — объяснил адвокат в письме.

Вместе с этим он отметил, что участие нового лица в судебном процессе состоится при условии, что доказательная база «будет надежным образом доставлена на процесс в Нидерланды».

Напомним, рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе начнется 9 марта 2020 года. Йозеф Реш не раз заявлял о готовности предоставить имеющиеся у него доказательства при условии их надежной защиты, а также его персональной защиты. Однако до сих пор следствие игнорировало его просьбы.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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