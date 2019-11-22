Пекин, , 07:33 — REGNUM Документальный фильм, исследующий изменения, настигшие Китай, сквозь призму жизни шести рядовых жителей страны, дебютировал в Пекине, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Фильм, получивший название «Меняющийся Китай: Жизнь чудесна благодаря вам», является результатом копродукции Китайского международного центра коммуникаций и телеканала Discovery.

Протагонистами являются акушер, офицер полиции, курьер и боксер, учитель истории, космолог и переводчик, а также искусствовед. Съемочная команда объехала 26 городов Китая за три года съемок фильма, сообщил режиссер картины Чэн Гун. Широкий прокат по Китаю фильма стартует 22 ноября.

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