Пекин, , 07:24 — REGNUM Бывший заместитель директора Государственной администрации табачной монополии КНР Чжао Хуншунь предстал перед Промежуточным народным судом города Хуайань в провинции Цзянсу на востоке Китая по обвинению во взяточничестве, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Прокуратура обвиняет Чжао в использовании своего положения от занимаемых им постов в период с 2002 по 2018 годы с целью поиска личной материальной выгоды через лоббирование интересов третьих лиц. По версии обвинения, он получил 90,32 млн юаней взяток (около $12,85 млн) деньгами или ценными вещами.

Во время заседания прокуратура представила доказательства, с которыми также был ознакомлен Чжао и его адвокаты. Чжао признал свою вину, выразил раскаяние. Приговор суда будет оглашен позже. На заседании присутствовали обвиняемый, законодатели, политические советники, пресса и представители общественности.

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