Барнаул, , 07:06 — REGNUM Помимо остановленного Путиным введения нового порядка медосмотра, водителей ожидает ежегодно один «сюрприз»: медицинские учреждения сообщать в ГИБДД сведения об ухудшении здоровья лиц, имеющих водительские удостоверения. Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Справедливая Россия») отметил:

«На самом деле идея не лишена логики. Ведь по существу медицинская справка требуется лишь раз в 10 лет, а за это время состояние здоровья может кардинально поменяться в сторону ухудшения и появятся противопоказания к вождению. Только вот на практике реализация данной инициативы может не получиться гладкой. Всё зависит в том числе от планируемого механизма осуществления этой идеи, насколько четким и грамотным будет порядок лишения прав по основаниям утраты здоровья. Дело в том, что оценку «пригодности» к управлению транспортным средством осуществляет врачебная комиссия, где этим занимаются сертифицированные специалисты по профилю «терапия», которые после соответствующей подготовки являются экспертами по данному вопросу.

Даже если речь идет о крупной поликлинике, подобной экспертизой обычно занимается не более двух участковых терапевтов. Остальные доктора просто не владеют необходимыми навыками. Соответственно, они, поглощенные повседневной рутиной, будут забывать заниматься подобным «скринингом» и своевременной подачей информации в ГИБДД либо выносить некомпетентные решения.

Это и немудрено в наших условиях, когда терапевт совмещает работу порой на 2−3 участках и перегружен самой разнообразной работой. Для самих врачей такая новация будет означать не только дополнительную работу, но и таить опасность в случаях совершения ДТП лицами с появившимися противопоказаниями к управлению транспортными средствами, если по разным причинам информация своевременно не передана в ГИБДД.

На мой взгляд, на уровне медучреждений оценку наличия противопоказаний к вождению можно оптимально организовать, совместив эту процедуру с мероприятиями по оформлению на МСЭ. Таким образом, человеку одновременно будут осуществляться экспертиза его трудоспособности и способности к управлению транспортным средством. Врачебная комиссия, принимая решение о направлении на МСЭ, также выносит вердикт о наличии противопоказаний к вождения. Затем решение врачебной комиссии направляется в ГИБДД, где уже выносят решение о лишении прав».

Как уже сообщало ИА REGNUM, МВД РФ разработал поправки ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «Об охране здоровья граждан», в соответствии с которыми водителей в России смогут лишать права управлять автомобилем по медицинским показаниям.

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