Урумчи, Китай, , 07:04 — REGNUM Популяция лошадей Пржевальского в Китае выросла до 600 особей, что составляет примерно треть от общей популяции этих животных в мире, сообщили в Синьцзянском центре разведения и исследования диких лошадей, передает 21 ноября агентство Синьхуа.

Согласно свежей статистике, 593 лошади Пржевальского обитает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и в провинции Ганьсу. Около 60 лошадей Пржевальского насчитывается в зоопарках по всему Китаю.

Лошади Пржевальского названы в честь легендарного русского первооткрывателя и являются видом, находящимся на грани вымирания. Их природным ареалом обитания являются пустыни и степи Туркестана. Считается, что это единственный из оставшихся на сегодня диких видов лошадей.

Всего около 2000 лошадей Пржевальского обитает в мире. Некогда эти животные даже вымерли на территории Синьцзяна в связи с варварской охотой, которая велась на них в начале 19 столетия. В 1986 году Китай начал программу их разведения, привезя 24 лошади из Великобритании и Германии для восстановления их популяции.

Согласно последним полученным данным, популяция диких лошадей в Синьцзяне достигла 438 особей, включая 90, находящихся в неволе, 240 обитающих на воле и 108 — в полуневоле. В соседней провинции Ганьсу насчитывается 155 лошадей, включая 48 обитающих в неволе и 107 — на воле.

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