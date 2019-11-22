Фучжоу, Китай, , 06:52 — REGNUM Суд, специализирующийся на защите культурного наследия, был создан в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

По словам вице-президента Высшего народного суда провинции Фуцзянь Оу Яьфэна, суд будет рассматривать уголовные, гражданские и административные дела, связанные с древние строениями в столице провинции городе Фучжоу. В городе будет создано два отделения суда.

По словам Оу, суд призван в полной мере уделить внимание разрешению споров в столь непростой тематике с привлечением экспертов, академиков, законодателей, политических советников, присяжных заседателей посредников.

В настоящее время в Фуцзяне насчитывается более 100 мест, подпадающих под определение национального культурного наследия. В последние году Высший народный суд провинции Фуцзянь выпустил 10 постановлений об усилении юридической защиты объектов культурного наследия, сурово карая за кражу, нелегальные раскопки, повреждение и контрабанду культурных реликвий.