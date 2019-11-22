Пекин, , 06:36 — REGNUM Правительство Китая опубликовала план праздничных мероприятий на 2020 год, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Всего в 2020 году будет 27 праздничных дней в стране, включая Новый Год, Весенний Фестиваль (Китайский Новый год), День поминовения усопших, Международный день труда, Фестиваль драконьих лодок, День образования КНР и Фестиваль середины осени, сообщили в Госсовете.

Новый 2020 год Китай будет встречать одним праздничным днем, который выпадает вторник. Самый важный праздник в стране Весенний фестиваль, когда все китайские семьи, как бы далеко их члены не были друг от друга, объединяются, продлится с 24 по 30 января.

Комбинированные праздники День образования КНР и Фестиваль середины осени продлятся с 1 по 8 октября. На день поминовения усопших придутся выходные с 4 по 6 апреля, а на День труда китайцы будут отдыхать с 1 по 5 мая. На Фестиваль драконьих лодок праздники продлятся с 25 по 27 июля.