Веллингтон, , 05:14 — REGNUM Специалисты Antarctic Heritage Trust обнаружили в Антарктиде мешок красного лука, которому более ста лет. Об этом сообщила пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

«Этот почти полный мешок красного лука находился в углу хижины «Дискавери» более ста лет, с тех пор как Скотт и его команда была здесь», — говорится в сообщении.

Речь идет о британском полярном исследователе Роберте Скотте, который в 1902 году находился в Антарктиде и построил эту хижину. По словам исследователей, в мешке не было обнаружено следов плесени.

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