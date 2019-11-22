Тампа, США, , 05:28 — REGNUM Кладбище, содержащее не менее 145 могил, найдено на территории школы King High School в американском городе Тампа, 21 ноября сообщает канал Fox13.

Сообщения о захоронениях появились еще в октябре. Их нашли с помощью георадара. Возраст самых поздних могил составляет около 75 лет.

Предполагается, что здесь находятся останки не менее 230 человек, из которых 70 — останки детей. Уже выдвинута из версия, что могилы принадлежат представителям местной афроамериканской общины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в городе Верхний Уфалей в Челябинской области на территории детского парка было найдено захоронение XIX века.