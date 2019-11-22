Женева, Швейцария, , 06:23 — REGNUM Образ жизни большинства подростков (81%) не соответствует нормам по физической активности, что негативно влияет на их здоровье. О необходимости принятия срочных мер для исправления этой ситуации заявляется в отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в журнале Lancet Child & Adolescent Health.

Экспертами ВОЗ исследовались все формы физической активности 1,6 млн учащихся в возрасте от 11 до 17 лет в 146 странах мира. Результаты показали, что физическая активность 84,7% девочек и 77,6% мальчиков во всём мире находится ниже приемлемых показателей. В среднем это даёт 81% подростков, недостаточно подвижный образ жизни которых может обернуться серьёзными проблемами с их здоровьем в будущем.

Даже в стране с самыми лучшими показателями физической активности молодежи — Бангладеш — рекомендациям ВОЗ о нагрузках продолжительностью не менее одного часа в день соответствуют только около 34% подростков.

В верхней части списка, следом за Бангладеш, находятся Словакия, Ирландия, США и Болгария.

Ситуация в России, согласно отчёту ВОЗ, по сравнению с данными исследования 2001 года ухудшились: с 55-го места с показателем 16,5% Россия переместилась на 89-е с показателем 15,5%. При этом в России только 11,5% девушек соответствуют нормативам ВОЗ, тогда как среди юношей таких 19,1%.

Соседями России по показателю подвижности молодёжи являются Израиль, Греция, Швеция, Дания, Перу.

Самая критическая ситуация, согласно данным ВОЗ, в Южной Корее.